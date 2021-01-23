Власти Москвы заявили, что в протестной акции участвовали 19 зараженных коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального участвовали 19 человек, зараженных коронавирусом. По данным ведомства, это зафиксировало приложение «Социальный мониторинг».

«В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции», — говорится в сообщении.

Накануне глава московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявила, что массовые протесты могут привести к тому, что через 10-12 дней в столице увеличится число случаев COVID-19. Резкий подъем заболеваемости, говорила она, «опять будет вынуждать нас вводить те ограничительные меры, от которых мы только ушли».

В субботу, 23 января в центре Москвы начался несанкционированный митинг в поддержку Алексея Навального. «Коммерсант» со ссылкой на Reuters писал, что на акцию пришли минимум 40 тыс. человек. Пресс-служба столичного ГУ МВД в 14.40 сообщала о 4000 участниках.

По данным РБК, еще до ее начала протестов были задержаны 40 человек. В частности, уже задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (находится в статусе «иноагента») Любовь Соболь, а также жену Навального Юлию. В «ОВД Инфо» заявили о более чем 1 тыс. задержанных по всей стране, больше всего в Москве (300 человек) и Санкт-Петербурге (162), передает РБК.

Несанкционированные акции протеста, связанные с арестом Алексея Навального, проходят сегодня по всей России. Оппозиционера задержали 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после его прилета из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим оружием.

Вечером 22 января мэр Сергей Собянин призвал жителей столицы не ходить на акции, а также попросил «не подвергать детей риску» и «не поддаваться на попытки вовлечь несовершеннолетних в несанкционированную акцию». Полиция Москвы также предупредила граждан об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях и пообещала «немедленно пресекать» попытки организации протестов.