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Премию «Золотой орел» за лучший фильм получил «Блокадный дневник» Андрея Зайцева

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:45

Национальная академия кинематографических искусств и наук России представила победителей ежегодной премии «Золотой орел». Лучшим фильмом объявлена историческая драма «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, передает «Коммерсантъ».

Помимо «Блокадного дневника» в номинации были представлены «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, «Лед — 2» Жоры Крыжовникова, «Союз Спасения» Андрея Кравчука и «Стрельцов» Ильи Учителя.

Черно-белую драму об одной из самых трагических страниц Великой отечественной войны — блокаде Ленинграда — сняла оператор Ирина Уральская. Андрей Зайцев написал сценарий на основе произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина и дневников блокадников.

Лучшим актером стал Юрий Борисов за роль в байопике об изобретателе автомата AК-47 «Калашников». Лучшей актрисой — Ольга Озоллапиня, сыгравшая главную героиню в «Блокадном дневнике».

Андрей Кончаловский был признан лучшим режиссером за драму «Дорогие товарищи!». Картина, выдвинутая от России на «Оскар», претендовала на пять номинаций Национальной кинопремии.

Приз за лучшую женскую роль второго плана достался Марии Ароновой, сыгравшей в картине «Лед — 2». Актер Александр Домогаров получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в «Союзе спасения».

Лучшим телевизионным сериалом признали «Триггер», а «Хозяйку Медной горы» — лучшим анимационным фильмом. «1917» получил премию как лучший зарубежный фильм в российском прокате.

«Золотой орел» вручается с 2002 года Национальной академией кинематографических искусств и наук России. В прошлом году лучшим фильмом стал «Текст» Клима Шипенко.

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