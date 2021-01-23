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Жителям Флориды запретят кормить бродячих кур

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:15

Власти штата Флорида запретят жителям кормить бродячих кур и петухов. Об этом сообщает New York Post.

Соответствующий закон приняли в первом чтении на этой неделе, и власти намерены идти до конца. Покормившему птицу, согласно документу, грозит штраф от 250 до 500 долларов.

Курицы — символ и главная достопримечательность города Ки-Уэст. Птицы там свободно разгуливают по улицам и ни в чем себе не отказывают. Но в последнее время жители начали начали жаловаться на агрессивное поведение пернатых. Члены одной семьи рассказала, что куры напали на них, когда они пытались выбросить собачьи отходы. Кроме того, люди регулярно жалуются, что курицы вырывают из рук людей попкорн и картошку фри.

В ответ на заявления жителей о том, что закон лишит куриц пищи, власти Ки-Уэста напомнили, что в городе полно насекомых, поэтому недостатка корма у птиц не будет.

В 2019 году мэрия Магадана запретила жителям кормить голубей и объявила о штрафе в размере от 2500 до 5000 рублей. Позже на прокуратура Магаданской области сообщила, что действующее законодательство не предусматривает наказания за кормление птиц.

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