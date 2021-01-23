МВД: на акции в центре Москвы собрались около 4000 человек

На несогласованной акции протеста на Пушкинской площади в Москве собрались около 4000 человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.
В субботу, 23 января в центре Москвы начался несогласованный митинг в поддержку Алексея Навального. По данным РБК, еще до ее начала акции были задержаны 40 человек. В частности, уже задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (находится в статусе «иноагента») Любовь Соболь, а также жену Навального Юлию.
Как передает корреспондент «Коммерсанта», полицейские «группами по 10 человек вклиниваются в толпу, отрезают людей друг от друга». Протестующие при этом сопротивляются, пытаются не отдавать тех, кого уводят правоохранители.
Корреспонденты РБК сообщают о нескольких крупных стычках полиции и оппозиционеров, а также об активном применении дубинок правоохранителями. По данным РИА «Новости», в столкновениях есть пострадавшие.