МВД: на акции в центре Москвы собрались около 4000 человек

На несогласованной акции протеста на Пушкинской площади в Москве собрались около 4000 человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Как передает корреспондент «Коммерсанта», полицейские «группами по 10 человек вклиниваются в толпу, отрезают людей друг от друга». Протестующие при этом сопротивляются, пытаются не отдавать тех, кого уводят правоохранители.

Корреспонденты РБК сообщают о нескольких крупных стычках полиции и оппозиционеров, а также об активном применении дубинок правоохранителями. По данным РИА «Новости», в столкновениях есть пострадавшие.