Под Самарой женщину оштрафовали за слишком громкие крики во время избиения мужем

В Самарской области жительницу села Зольное оштрафовали за слишком громкие крики, которые она издавала, пока ее избивал муж. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент, когда конфликт между супругами закончился домашним насилием, произошел в мае 2020 года. Соседи вызвали полицию из‑за шума, а когда на место прибыли правоохранители, то сочли, что женщина виновна в нарушении тишины.

После опроса соседей материалы передали в административную комиссию, которая в итоге оштрафовала потерпевшую на 500 рублей. Она попыталась обжаловать решение в суде, указав, что кричала от боли во время избиения. Однако суд оставил решение в силе.

Летом женщина попала в больницу с истощением и синяками по всему телу. Врачи пришли к выводу, что пострадавшую морили голодом не меньше месяца.

По словам детей супругов, отец не кормил мать и избивал, а сам закрывался на кухне и устраивал посиделки с друзьями. Когда сестра потерпевшей приехала ее проведать, та весила около 35 килограммов.

В ближайшее время уголовное дело против мужчины должны передать в суд. Его обвиняют по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.