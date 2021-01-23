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Ученые обнаружили «память» человеческого организма на коронавирусы

Константин Зорниченко
Сегодня в 14:42

Ученые выяснили, что человеческий организм «помнит» различные виды коронавирусных инфекций, с которыми он сталкивался раньше, и их следы могут помочь иммунной системе побороть болезнь. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ученые из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики изучили иммунную реакцию различных видов коронавирусов, в том числе MERS-CoV и SARS-CoV-1, и выяснили, что выработанные антитела при борьбе иммунной системы с этими заболеваниями способны дать отпор SARS-CoV-1, или COVID-19.

«Это означает, что у нас уже может быть некоторая степень ранее существовавшего иммунитета к этому вирусу», — сказал один из авторов исследования инфекциониста Джон Алтин.

Эксперты пришли к выводу, что прежние формы коронавирусных инфекций можно использовать при создании новых вакцин. Также результаты исследования, опубликованного в научном журнале Cell Reports Medicine, помогут объяснить, почему у людей COVID-19 протекает в разной форме.

Ранее Всемирная организация здравоохранения допустила, что коронавирус станет сезонным заболеванием. По словам представительницы ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, вопрос о том, можно ли полностью устранить COVID-19, зависит от того, как долго вакцины обеспечивают иммунитет и насколько эффективны программы вакцинации для достижения высокого иммунитета.

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