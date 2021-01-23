Правительство не поддержало законопроект о сроке на 5 лет за призыв подростков на незаконные митинги

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко о лишении свободы на 5 лет за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отказ передать закон на рассмотрение в парламент объяснили тем, что похожая уголовная статья в России и так есть. Вовлечение подростков в участие в несанкционированных публичных мероприятиях может быть квалифицировано по статье 151.2 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего» УК, отметили в кабмине.

По данным агентства, пояснительная записка к предложенному документу не содержит юридической информации о недостаточности и неэффективности существующих в настоящее время прописанных в законодательстве мер по наказанию за призывы несовершеннолетних к выходу на несанкционированные митинги.

В России сегодня проходят несанкционированные акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В Москве люди начали собираться на Пушкинской площади где‑то в 12 часов. Уже сейчас в столице, по данным СМИ, задержали около 40 человек. В Новосибирске, Якутске, Красноярске и других городах Сибири суммарно задержали около 90 человек, а на Дальнем Востоке — более 100 человек.

Алексея Навального, в поддержку которого сегодня проходят демонстрации, задержали 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после его прилета из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим оружием.

Вечером 22 января мэр Сергей Собянин призвал жителей столицы не ходить на акции, а также попросил «не подвергать детей риску» и «не поддаваться на попытки вовлечь несовершеннолетних в несанкционированную акцию». Полиция Москвы также предупредила граждан об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях и пообещала «немедленно пресекать» попытки организации протестов.