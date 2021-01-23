В Москве начались задержания перед акцией в поддержку Навального

На Пушкинской площади в Москве, где 23 января запланирована несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального, начались задержания. Об этом сообщает РБК.

По оценке корреспондента издания, задержаны около 40 человек. Как сообщает «Коммерсантъ», одним из первых полицейские увели мужчину, который попытался выступить с речью перед протестующими.

Среди задержанных оказался блогер Илья Варламов, однако позже его отпустили. Корреспондент РБК сообщил, что видел, как силовики задержали молодого человека, которому на вид не больше 14 лет.