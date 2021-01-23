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В Москве начались задержания перед акцией в поддержку Навального

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:58

На Пушкинской площади в Москве, где 23 января запланирована несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального, начались задержания. Об этом сообщает РБК.

По оценке корреспондента издания, задержаны около 40 человек. Как сообщает «Коммерсантъ», одним из первых полицейские увели мужчину, который попытался выступить с речью перед протестующими.

Среди задержанных оказался блогер Илья Варламов, однако позже его отпустили. Корреспондент РБК сообщил, что видел, как силовики задержали молодого человека, которому на вид не больше 14 лет.

Люди начали собираться на Пушкинской площади где‑то в 12 часов. По данным «Интерфакса», у памятника поэту собралось несколько десятков людей, среди которых большинство — молодые люди, в том числе те, кому по виду нет 18 лет.

Несанкционированные акции протеста, связанные с арестом Алексея Навального, проходят 23 января по всей России. Оппозиционера задержали 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после его прилета из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим оружием.

Вечером 22 января мэр Сергей Собянин призвал жителей столицы не ходить на акции, а также попросил «не подвергать детей риску» и «не поддаваться на попытки вовлечь несовершеннолетних в несанкционированную акцию». Полиция Москвы также предупредила граждан об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях и пообещала «немедленно пресекать» попытки организации протестов.

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