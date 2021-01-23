Вышел второй специальный эпизод «Эйфории»

Вышел второй специальный эпизод сериала «Эйфория». В центре его сюжета — Джулс (Хантер Шефер), которая переживает рождественские каникулы, размышляя о прошедшем годе и расставании с Ру (Зендая).
Серия под названием «К черту всех, кто не рыба-капля» доступна на «Амедиатеке». У нее есть и альтернативное название — «Часть 2: Джулс», которое указывает на то, что выпуск — продолжение первого спецэпизода.
Первый, так называемый рождественский спецвыпуск шоу вышел 6 декабря. В нем Ру сидит в кафе с бывшим наркоманом Али (Колман Доминго) и размышляет о своей жизни и своей любви к Джулс, с которой она рассталась в финале первого сезона сериала.
Над сценарием второго спецэпизода создатель «Эйфории» Сэм Левинсон работал вместе с Шефер. Актриса также выступила исполнительным продюсером серии.
Заглавный трек к серии записали Билли Айлиш и Розалия. Лирическая песня «Lo vas a olvidar» исполнена на высоких тонах полностью на испанском. Продюсером композиции выступил Финнеас ОʼКоннелл, брат Айлиш. Клип на эту песню срежиссировал Набиль Элдеркин, который снимал ролики для Фрэнка Оушена, Канье Уэста и Кендрика Ламара.