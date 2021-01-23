Вышел второй специальный эпизод «Эйфории»

Вышел второй специальный эпизод сериала «Эйфория». В центре его сюжета — Джулс (Хантер Шефер), которая переживает рождественские каникулы, размышляя о прошедшем годе и расставании с Ру (Зендая).

Серия под названием «К черту всех, кто не рыба-капля» доступна на «Амедиатеке». У нее есть и альтернативное название — «Часть 2: Джулс», которое указывает на то, что выпуск — продолжение первого спецэпизода.