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Непростая судьба поп-певицы в трейлере документального фильма «Framing Britney Spears»

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:26

В сети появился трейлер документального фильма «Framing Britney Spears» об опеке Бритни Спирс. Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Картина расскажет об отношениях Спирс с отцом, который был ее опекуном из‑за опасений по поводу психического здоровья поп-звезды. В ноябре прошлого года артистка проиграла суд по лишению родителя статуса ее опекуна.

В фильме поговорят о карьерном взлете певицы и жестком обращении с ней. В трейлере сказано, что звезда согласилась на опекунство, но не думала, что это продлится так долго.

Фанаты Бритни Спирс сочли, что опекуны фактически лишили ее прав и свобод, и создали летом 2020 года движение #FreeBritney. На его формирование повлиял, на первый взгляд, безобидный тикток, который певица опубликовала в июле. В нем Бритни танцевала в желтом топе и с цветами в руках под песню «Blinding Lights» The Weeknd. Беспокойство фанатов вызвало то, что в одном из комментариев под прошлым постом певицу просили надеть желтую рубашку в следующем видео, если ей нужна помощь.

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