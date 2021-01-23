Arca представила новый макси-сингл «Madre»

Основную композицию Arca записала вместе с британцем Оливером Коутсом, который часто сотрудничает с Radiohead.

Артистка Алехандра Герси, известная как Arca выпустила новый макси-сингл «Madre». Его можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

В релиз вошло еще три трека «Madreviolo», «Madre Acapella» и «Violo». Исполнительница отметила, что после записи «Madreviolo» она уничтожила виолончель на которой была записана песня.

В феврале прошлого года Arca записала новый сингл « @» продолжительностью 62 минуты, который стал первым официальным релизом артистки с 2017 года. Позже у нее вышел альбом «KiCk i».