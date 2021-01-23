«РИА Новости»: кандидату в руководители NASA в России отказали в визе

Кандидат на должность руководителя представительства NASA в России не получил дипломатическую визу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Имя кандидата на должность главы не называется. В выдаче визы ему отказали в ответ на аналогичный шаг США в отношении ряда российских дипломатов. Такая же ситуация сложилась при назначении текущего руководителя офиса NASA в Москве Триши Мак.

«После назначения в Москву она в течение полутора лет сидела в Хьюстоне и прилетала только на старты и посадки в Казахстан, потому что в течение этого срока не получила визу», — заявил собеседник агентства.

По словам другого источника, ситуация связана с планами сокращения численности аппарата офиса NASA в Москве, поскольку если нынешний руководитель подразделения вернется в США, а новый не прилетит, необходимости в содержании аппарата не будет.