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DJ Khaled и Фэт Джо открыли совместную страницу на OnlyFans

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:11

Музыкальный продюсер DJ Khaled и рэпер Фэт Джо запустили совместную страницу на сервисе подписки на контент OnlyFans, который в основном используется порномоделями. Об этом сообщает NME.

Артисты последовали примеру своих коллег Карди Би и Tyga, которые берут с поклконников 4,99 долларов и 20 долларов в месяц соответсвенно, и создали страницу с ежемесячной подпиской в 20 долларов. Представители DJ Khaled и Фэт Джо заявили, что они будут заниматься созданием «эксклюзивного мотивационного и вдохновляющего контента».

Музыканты, которые «почти что всегда вместе», будут делиться фотографиями и видео своей личной жизни, игры в баскетбол, проведением времени за ужином и работы в студии. Кроме того, они пообещали приглашать специальных гостей. Публикации начнут появляться с 25 января.

В прошлом году Lil Wayne выпустил песню «BB King Freestyle» с микстейпа «No Ceilings 3», записанную вместе с Дрейком. Ведущим всего проекта выступил DJ Khaled.

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