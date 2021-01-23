DJ Khaled и Фэт Джо открыли совместную страницу на OnlyFans

Музыкальный продюсер DJ Khaled и рэпер Фэт Джо запустили совместную страницу на сервисе подписки на контент OnlyFans, который в основном используется порномоделями. Об этом сообщает NME.

Артисты последовали примеру своих коллег Карди Би и Tyga, которые берут с поклконников 4,99 долларов и 20 долларов в месяц соответсвенно, и создали страницу с ежемесячной подпиской в 20 долларов. Представители DJ Khaled и Фэт Джо заявили, что они будут заниматься созданием «эксклюзивного мотивационного и вдохновляющего контента».