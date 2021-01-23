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Роскомнадзор возбудил дело против главреда «Медиазоны» из‑за статьи о COVID-19 в тюрьмах

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:05

Роскомнадзор возбудил дело об административном правонарушении против главного редактора «Медиазоны» из‑за статьи о распространении COVID-19 в российских тюрьмах. Об этом издание сообщило на своем сайте.

Сергея Смирного подозревают в распространении фейковой общественно значимой информации под видом достоверной. На данный момент ведомство собирает документы и сведения. В частности, у «Медиазоны» запросили «полный текст» уже удаленной статьи.

Материал под названием «Невидимая эпидемия. Как коронавирус шел по системе ФСИН — исследование „Зоны права“» удалили с сайта издания по требованию самого Роскомнадзора в декабре 2020 года. На месте статьи оставили ироничный остаток текста.

По какой причине у ведомства не осталось копии им же запрещенной публикации, неизвестно. Однако Роскомнадзор потребовал, чтобы «Медиазона» предоставила информацию о «правовых основаниях публикации материала» и «источниках получения сведений». Эти данные, как отмечают в издании, содержались в первоначальном тексте статьи.

Резонансная статья «Медиазоны» рассказывала о якобы нехватке статистики по заболевшим в колониях, вероятном занижении данных о распространении коронавируса среди заключенных, а также предположительно намеренном сокрытии ФСИН информации о этом.

Роскомнадзор посчитал, что материал был недостоверным, и 8 декабря 2020 года потребовал удалить статью. Ведомство угрожало заблокировать доступ к сайту «Медиазоны», если журналисты откажутся выполнить требование. Вместо этого издание обратилось в суд с просьбой признать подобное требование нарушением законодательства.

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