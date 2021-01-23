Финляндия закроет почти на месяц пункт пропуска на границе с Россией

Власти Финляндии остановят почти на месяц пассажирское движение в одном из трех пограничных пунктов на границе с Россией. Об этом сообщила финская пограничная служба.

Проезд из Светлогорска в Иматру будет закрыт с 27 января по 25 февраля в связи с мерами по противодействию коронавирусу. По словам министра внутренних дел Финляндии Марии Охисало, ограничения вводят для того, чтобы успевать проверять всех приезжающих на COVID-19.

«Наша цель — уменьшить движение на границе, чтобы можно было проверить всех, кто пересекает границу», — отметила Охисало. Товарооборот на пропускном пункте продолжится при этом в обычном режиме.

27 января Россия возобновит авиасообщение с Финляндией. Самолеты в Хельсинки будут прибывать из Москвы и Петербурга. Правда воспользоваться ими смогут не все: до 25 февраля въезд разрешает только для посещения близкого родственника (финского гражданина) или срочного ремонта недвижимости.