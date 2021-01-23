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Премьеру фильма «Морбиус» с Джаредом Лето снова перенесли

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:19

Премьеру фильма «Морбиус», главную роль в котором исполнил Джаред Лето, вновь перенесли. Картину, которую изначально хотели выпустить еще в июле 2020 года, теперь придется ждать еще почти год. Об этом сообщил NME.

Спин-офф нового «Человека-паука» выйдет на экраны 21 января 2022 года. Релиз фильма откладывается уже в третий раз. Ранее «Морбиус» обещали представить 19 марта 2021 года, а затем — 8 октября 2021 года.

В центре истории окажется биохимик Майкл Морбиус, который в попытках излечить себя от редкого заболевания крови превращается в монстра-вампира. К ужасающему результату ученого приводят эксперименты с кровью летучих мышей. Посмотреть трейлер можно здесь.

Режиссером картины стал Даниель Эспиноса («Живое», «Код доступа «Кейптаун»). Помимо Лето, в фильме снялись Мэтт Смит («Доктор Кто», «Корона»), Джаред Харрис («Союзники», «Чернобыль»), Тайриз Гибсон («Форсаж») и Адриа Архона («Настоящий детектив»).

В прошлом мае Джаред Лето пообщался с участниками российского TikTok-объединения Dream Team House. А в марте 2020 года актер и музыкант чуть не погиб, поднимаясь на одну из скал горного перевала Ред-Рок.

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