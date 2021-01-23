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Полиция Архангельска прекратила преследование Ильи Варламова. Ему простили «выражение эмоций»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:13

Полиция Архангельска отказалась преследовать блогера Илью Варламова по статье об оскорблении власти. Об этом сообщило «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Управление МВД прекратило производство по делу после экспертизы, показавшей, что использованная Варламовым в публикациях так называемая оскорбительная лексика — не более чем «выражение эмоций».

Специалисты посчитали, что с помощью таких слов как «криволапый» и «свиньи» Варламов отреагировал на условия жизни жителей Архангельска. По словам экспертов, эти выражения ни к кому не обращены и, соответственно, не оскорбляют никого.

Ранее Варламова намеревались привлечь к административной ответственности за неуважение к власти. Блогера вызывали в полицию для составления протокола — в Архангельске его ожидали 1 февраля.

Проверку действий блогера начали после его визита в Архангельск в прошлом году и нескольких материалов о городе. В них Варламов рассказывал, в частности, об умных водоколонках, установленных в грязи, и бараках, где живут местные жители.

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