Бри Ларсон снимется в сериале «Уроки химии». Он выйдет на Apple TV+

Американская актриса Бри Ларсон, известная по фильмам «Комната» и «Капитан Марвел», снимется в главной роли в сериале «Уроки химии». Его сейчас разрабатывает стриминговая платформа Apple TV+. Об этом сообщил Collider.

Ларсон также спродюсирует проект вместе с актером Джейсоном Бейтманом («Несносные боссы», «Мне бы в небо») и сценаристкой Сюзанной Грант («Эрин Брокович», «Подальше от тебя»). Шоу поставят по дебютному роману Бонни Гармус.

Действие сериала развернется в начале 1960-х годов и сконцентрируется на жизни Элизабет Зотт — ее сыграет Ларсон. Героиня попытается противостоять обществу, считающему, что наука — не место для женщины. Беременная девушка станет ведущей кулинарного телешоу и найдет свой собственный путь к химии.

Книгу Гармус «Уроки химии» впервые представили на Франкфуртской книжной ярмарке осенью 2020 года. Роман будет опубликован американским издательством Doubleday в мае 2022 года. Произведение переведут на более чем 30 языков, в том числе на русский.

Помимо «Уроков химии», Apple Studios планирует выпуск других сериалов с участием известных кинематографистов. Среди заявленных премьер — «Мастера воздуха» Стивена Спилберга и Тома Хэнкса, «Последние дни Птолемея Грея» Сэмюэла Л. Джексона, «Высокая пустыня» Бена Стиллера и Патриции Аркетт.

Также на Apple TV+ в будущем появится детективное шоу с участием Роберта Дауни-младшего, экранизация «Обычной страны» от Софии Копполы, новый проект по «Истории Лизи» Стивена Кинга с Джулианной Мур и мини-сериал «Пять дней в мемориале» Джона Ридли и Карлтона Кьюза