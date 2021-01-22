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Никогда не выставлявшаяся картина Мане уйдет с молотка за €200 млн. Художник написал ее за 20 минут

Валерия Корниенко
Вчера в 23:59

Картина с собакой французского художника Эдуарда Мане, которая прежде никогда не выставлялась, будет в конце февраля продана на аукционе в Париже. Об этом сообщает The Guardian.

Мане написал картину в 1879 году в подарок Маргарите Готье-Латюий, дочери хозяина парижского ресторана, куда сам часто заглядывал. Работа выполнена на небольшом полотне 32,5 на 24,5 сантиметра.

По словам искусствоведа Фредерика Шануа, картина, изображающая собаку по кличке Минне, была написана всего за 20 минут.

Последние 140 лет работа находилась в собственности семьи Латюий. Все предыдущие предложения о продаже потомки женщины отклоняли.

Работу будет выставлена на аукционе Drouot 26 февраля. Оценка картины составляет от 220 до 280 тыс. евро.

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