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Билл Гейтс вакцинировался от коронавируса

Валерия Корниенко
Вчера в 23:05

Основатель Microsoft Билл Гейтс сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в своем твиттере.

«Одно из преимуществ 65-летия заключается в том, что я имею право на вакцину от COVID-19. Я получил свою первую дозу на этой неделе и чувствую себя прекрасно», — написал он.

Гейтс не уточнил, каким именно препаратом он вакцинировался. Сейчас в США одобрено использование вакцин от Pfizer/BioNTech и от Moderna — они обе двухкомпонентные.

Прошлым летом фонд Билла и Мелинды Гейтс заявил, что в течение пяти лет направит 1,6 млрд долларов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации, чтобы обеспечить беднейшие страны жизненно важными вакцинами. Еще 100 млн долларов будут направлены на распространение вакцины от COVID-19.

С начала пандемии появляются теории заговора о том, что Билл Гейтс якобы стоит за созданием коронавируса и хочет получать выгоду от его распространения. В частности, появились слухи, что он намерен вживлять людям чипы под видом вакцинации.

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