Власти Москвы отказались от продажи руин дореволюционного ресторана на Воробьевых горах

Департамент городского имущества Москвы отказался от планов по приватизации руин «опорного сооружения» — остатков здания XIX века — в заказнике «Воробьевы горы». Об этом сообщил в своем телеграм-канале активист профсоюза «Университетская солидарность», сотрудник МГУ Михаил Лобанов.

Речь идет о бывшем ресторане Крынкина, который располагался на Воробьевых горах больше ста лет назад. Его руины находятся на улице Косыгина, примерно в 400 метрах от смотровой площадки и в километре от главного здания МГУ.

В ноябре прошлого года столичные власти выставили объект на торги. Новость об этом почти сразу же появилась в группе района Раменки в фейсбуке, вызвав волну возмущений от местных жителей. Тем не менее уже в первых числах декабря лот за 52,3 млн рублей выкупила строительная компания ООО «ТНК».

Тогда к местным жителям подключились независимые депутаты и университетские активисты. Михаил Лобанов от лица «Инициативной группы МГУ» опубликовал петицию с требованием к властям Москвы отменить решение о приватизации этой площадки, создающей угрозу коммерческой застройки важного для города и его экосистем объекта. Документ подписали 28 тыс. людей.

После двух месяцев активной борьбы мэрия все-таки запустила процесс отмены распоряжения об условиях продажи объекта. По словам Лобанова, продажа позволила бы оформить в аренду прилегающую к руинам землю, вырубить деревья и начать стройку в особо охраняемой природной территории и заказнике, но это удалось предотвратить.