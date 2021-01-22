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Власти Москвы отказались от продажи руин дореволюционного ресторана на Воробьевых горах

Валерия Корниенко
Сегодня в 22:45

Департамент городского имущества Москвы отказался от планов по приватизации руин «опорного сооружения» — остатков здания XIX века — в заказнике «Воробьевы горы». Об этом сообщил в своем телеграм-канале активист профсоюза «Университетская солидарность», сотрудник МГУ Михаил Лобанов.

Речь идет о бывшем ресторане Крынкина, который располагался на Воробьевых горах больше ста лет назад. Его руины находятся на улице Косыгина, примерно в 400 метрах от смотровой площадки и в километре от главного здания МГУ.

В ноябре прошлого года столичные власти выставили объект на торги. Новость об этом почти сразу же появилась в группе района Раменки в фейсбуке, вызвав волну возмущений от местных жителей. Тем не менее уже в первых числах декабря лот за 52,3 млн рублей выкупила строительная компания ООО «ТНК».

Тогда к местным жителям подключились независимые депутаты и университетские активисты. Михаил Лобанов от лица «Инициативной группы МГУ» опубликовал петицию с требованием к властям Москвы отменить решение о приватизации этой площадки, создающей угрозу коммерческой застройки важного для города и его экосистем объекта. Документ подписали 28 тыс. людей.

После двух месяцев активной борьбы мэрия все-таки запустила процесс отмены распоряжения об условиях продажи объекта. По словам Лобанова, продажа позволила бы оформить в аренду прилегающую к руинам землю, вырубить деревья и начать стройку в особо охраняемой природной территории и заказнике, но это удалось предотвратить.

Воробьевы горы и особенно заказник — это общее достояние всех москвичей. Сейчас их кусок удалось отстоять усилиями активных местных жителей, депутатов, Инициативной группы МГУ и преподавателей из профсоюза «Университетская солидарность». И это уже не первый раз. Если кто‑то снова попробует прийти сюда с попыткой застройки, то, надеюсь, опять получит коллективный отпор.
Михаил Лобанов
активист профсоюза «Университетская солидарность», сотрудник МГУ

Ресторан Степана Васильевича Крынкина, жителя села Воробьева, открылся в 1891 году и сразу стал популярным у москвичей. У ресторана были большая веранда с видом на всю Москву, собственная лодочная станция и огромная коллекция вин. По словам Лобанова, до революции этот ресторан был знаменит своими раками, а теперь — его руины стали символом победы москвичей, которые защитили Воробьевы горы от вырубки и застройки.

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