Motorama выпустила клип на песню «Pole Star» из нового альбома

Видео снято в ретростилистике и в соответствующем ей формате 4×3. В нем можно увидеть участников бенда, исполняющих трек об арктической ночи, — он был записан в Ростове-на-Дону в сентябре 2020 года. Клип снял Алексей Тринеев.

Песня «Pole Star» войдет в новый, уже шестой альбом коллектива. Он выйдет через неделю, 29 января 2021 года. Релиз выпустит собственный лейбл музыкантов Iʼm Home Records.

Группа Motorama появилась в 2005 году и относительно быстро сумела добиться не только известности в России, но и за рубежом, в частности, в Латинской Америке. Причины популярности артистов исследовали авторы сборника «Новая критика» — о нем «Афиша Daily» рассказывала в прошлом году.