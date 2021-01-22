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NYT: российской редакции «Радио Свобода» грозит закрытие из‑за нового закона об иноагентах

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:49

Российский филиал «Радио Свобода» (имеет статус иностранного агента) может закрыться, если местные власти продолжат оказывать давление на агентство из‑за закона об иноагентах. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей СМИ.

По их словам, если Кремль «не изменит курс», редакции «Радио Свобода» придется официально покинуть Россию.

«Это экзистенциальный момент для нас. Совершенно ясно, что российское правительство недвусмысленно добивается нашего ухода из России», — заявила главный редактор «Радио Свобода» Дейзи Синделар.

NYT полагает, что вероятный уход агентства из России связан с принятием в конце прошлого года закона об иностранных агентах. Документ вводит уголовную ответственность для физлиц и СМИ, признанных иноагентами, за непредоставление документов для включения в реестр Минюста.

В начале января Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении «Радио Свобода» за отсутствие на сайте маркировки иноагента. Регулятор предупредил о штрафе в 480 тыс. долларов за 130 таких нарушений, рассказали в агентстве.

На этом фоне Госдепартамент США заявил, что трем сотрудникам «Радио Свобода» угрожает тюремное заключение в России, а СМИ, которые связаны с агентством, могут получить «огромные штрафы за то, что они приносят жизненно важные, реальные новости русскому народу».

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