Прощайтесь с Loon: закрылся проект по раздаче интернета с помощью воздушных шаров

Alphabet, материнская компания Google, окончательно отказалась от проекта по передачи интернета через высотные аэростаты Loon. Воздушные шары оказались в разы убыточнее вышек сотовой связи. Об этом в блоге компании написал исполнительный директор Loon Алистер Вестгарт.

Основной проблемой для развития стартапа стала платежеспособность сельских жителей. Они не могут позволить себе подходящие телефоны, а некоторым и вовсе не нужен интернет. Спрос был слишком низкий для того, чтобы покрывать затраты и строить долгосрочный и устойчивый бизнес.

Аэростаты дрейфуют на высоте 20 километров и обеспечивают интернетом 4G поверхность диаметром до 80 километров. В 2013 году проект был запущен с целью обеспечить связью всю Землю. Первой страной, где интернет с воздушных шаров стал раздаваться на постоянной основе, стала Кения.

Спустя 4 года Google отказался от этой идеи. Разумнее было доставить аэростаты только к труднодоступным для обычных вышек местам. «Сейчас мы можем запустить эксперимент с 10–30 шарами. У сервиса стало намного больше шансов стать прибыльным», — заявил Алистер Вестгарт в 2017 году.