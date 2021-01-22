Полиция Москвы пообещала привлекать к ответственности участников акций 23 января

ГУ МВД России по Москве выпустило официальное заявление в связи с готовящимися 23 января «несанкционированными акциями». В нем ведомство предупреждает об ответственности за участие в подобных мероприятиях, а также обещает «немедленно пресекать» попытки организации протестов.

Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка.

В конце обращения ведомство призывает «не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях».

Накануне митингов соратников Алексея Навального массово задерживают. В отделения уже попали юрист ФБК (имеет статус иноагента) Любовь Соболь, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров, а также главы и координаторы штабов политика в Тюмени, Владивостоке, Волгограде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и в других городах. Большинству из них вменяют организацию акции без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Киру Ярмыш уже признали виновной по этой статье и арестовали на 9 суток. Она была задержана вечером 21 января во время трансляции «Дождя». Ночь пресс-секретарь Навального провела в отделении полиции.

Помимо этого, власти угрожают штрафами соцсетям, в которых публикуются призывы к участию в акциях, а некоторые российские вузы обещают отчислить студентов, посетивших «несанкционированные мероприятия».

Навальный и его сторонники анонсировали 23 января митинги, связанные с арестом оппозиционера. Политика задержали 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после его прилета из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим оружием. Акции в его поддержку планируют провести в десятках городов России.

29 января пройдет заседание, на котором рассмотрят вопрос о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Если политика признают виновным в уклонении от контроля ФСИН, он получит 3,5 года лишения свободы за вычетом 10 месяцев, которые уже отбыл под домашним арестом.