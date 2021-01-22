Депутат Госдумы проголосовал за восемь законопроектов в день своей смерти. В это время он был в коме

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Ваха Агаев успел проголосовать за восемь новых законопроектов в день смерти от коронавируса, выяснили «Открытые медиа». На тот момент мужчина находился в коме.

Зампред фракции Николай Коломейцев подтвердил, что Агаев долго лежал в больнице после заражения коронавирусом и перенес четыре операции. Выписать 67-летнего мужчину не успели, 23 сентября Агаев скончался.

В этот же день на сайте официальной системы учета результатов голосований депутатов появилось согласие Агаева на принятие восьми инициатив. Среди них проекты законов по вопросам коммунальных услуг, хранения и использования нотариальных документов, создания казачеств. Кроме того, на портале указано участие депутата в голосованиях 22, 16 и 15 сентября.

По словам вице-спикера Госдумы Александра Жукова, депутаты не имеют права голосовать друг за друга, это касается и политиков, которые работают удаленно. Дистанционной процедуры голосования регламентом парламента не предусмотрено.

Агаев не единственный член КПРФ, который участвовал в голосованиях до своей смерти. Депутат Валентин Шурчанов, скончавшийся 18 декабря на 74-м году жизни, оставлял свой голос на заседаниях парламента до середины месяца, если верить данным системы.