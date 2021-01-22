Канадский тиктокер рассказал, как ему живется в семье со 150 братьями и сестрами

Мерлин Блэкмор опубликовал видео в TikTok о своей семье, в которой 150 братьев и сестер, а отец — лидер мормонской секты. 64-летнего мужчину называют самым известным представителем полигамии в Канаде, ведь он одновременно в браке с 27 женщинами.

Вместе братьями Мюрреем и Уорреном они покинули церковь и переехали из родного канадского поселения Баунтифул в США. Сейчас они снимают видео в TikTok, где рассказывают о своей семье и надеются, что следующее поколение будет обычной семьей, а не культом полигамии.

По словам ребят, 27 жен отца делятся на шесть разных групп, внутри которых есть и сестры. Так, мать Мюррея — это родная сестра матери Уоррена и Мерлина.