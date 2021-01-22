перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Кристофер Нолан планирует разорвать отношения с Warner Bros. после 20 лет сотрудничества 12:42
Tony Pham/Unsplash Правительство Германии запретит убивать цыплят-самцов. Это спасет 45 млн птиц в год
Правительство Германии запретит убивать цыплят-самцов. Это спасет 45 млн птиц в год 12:13
В России выявили 21 513 новых заражений коронавирусом 11:39
Канадский тиктокер рассказал, как ему живется в семье со 150 братьями и сестрами 11:17
Россияне оказались одними из самых скептичных к вакцинации от COVID-19. Привиться готовы менее трети 11:02
Премьеру нового фильма про Джеймса Бонда вновь перенесли 10:10
Экспертиза по делу Цветковой не нашла порнографии в «Сексе в большом городе» 9:56
Billie Eilish/YouTube Билли Айлиш презентовала саундтрек к новому спецэпизоду «Эйфории». Он полностью на испанском
Билли Айлиш презентовала саундтрек к новому спецэпизоду «Эйфории». Он полностью на испанском 9:17
Как совместить семейную жизнь со спасением мира: вышел новый трейлер «Супермена и Лоис» 8:50
Мишель Пфайффер и Виола Дэвис станут женами президентов в сериале «Первая леди» 4:43
Times: правительство Японии хочет отменить Олимпийские игры в Токио 4:05
США обязали приезжающих в страну выдерживать карантин 3:08
royalblooduk/Instagram Группа Royal Blood анонсировала новый альбом и опубликовала сингл «Typhoons»
Группа Royal Blood анонсировала новый альбом и опубликовала сингл «Typhoons» 2:20
HBO запустил работу над приквелом «Игры престолов». Шоу поставят по циклу «Сказки о Дунке и Эгге» 1:27
Джо Байден избавился от кнопки заказа диетической Coca-Cola в Овальном кабинете 0:25
Албания высылает российского дипломата из страны за нарушение коронавирусных правил 0:04
В США женщина потратила 10 тыс. долларов на лечение своей курицы от болезни сердца Вчера в 23:10
Sberbank/YouTube Вышел третий эпизод проекта «Новый взгляд». Его героем стал ресторанный критик Александр Сысоев
Вышел третий эпизод проекта «Новый взгляд». Его героем стал ресторанный критик Александр Сысоев Вчера в 23:08
Сервис для дополнительной финансовой поддержки авторов Patreon может выйти на биржу в 2021 году Вчера в 22:39
Variety: Каннский кинофестиваль планируют перенести на июль Вчера в 22:08
Отключить рекламу

Канадский тиктокер рассказал, как ему живется в семье со 150 братьями и сестрами

Семён Гудошников
Сегодня в 11:17

Мерлин Блэкмор опубликовал видео в TikTok о своей семье, в которой 150 братьев и сестер, а отец — лидер мормонской секты. 64-летнего мужчину называют самым известным представителем полигамии в Канаде, ведь он одновременно в браке с 27 женщинами.

Вместе братьями Мюрреем и Уорреном они покинули церковь и переехали из родного канадского поселения Баунтифул в США. Сейчас они снимают видео в TikTok, где рассказывают о своей семье и надеются, что следующее поколение будет обычной семьей, а не культом полигамии.

По словам ребят, 27 жен отца делятся на шесть разных групп, внутри которых есть и сестры. Так, мать Мюррея — это родная сестра матери Уоррена и Мерлина.

@merlins.life

My family is so big that kids born in the same year were all named with the same letter of the alphabet😳 #polygamy #culttok #Fyp #blowthisup #foryou

♬ original sound - Merlin Blackmore

«Это довольно безумно», — поделился Мерлин. «У меня есть 12 братьев и сестер моей возрастной группы, и все наши имена начинаются на букву М. В группе постарше 9 детей, их имена начинаются на Р». По словам блогера, он всю жизнь учился в школе с членами своей семьи, в том числе племянниками, ведь они одного возраста.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
рок
Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
приключение
Последний богатырь: Корень зла
Продолжение успешного отечественного блокбастера про легендарных сказочных героев и злодеев
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
боевик
Чудо-женщина: 1984
Галь Гадот борется с дикой кошкой и бизнесменом в 80-х
фотография
Москва Наума Грановского 1920–1980
Москва в объективе главного архитектурного фотографа СССР
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить