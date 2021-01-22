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Премьеру нового фильма про Джеймса Бонда вновь перенесли

Семён Гудошников
Сегодня в 10:10

По информации Variety, релиз британского шпионского боевика «Не время умирать» снова перенесли из‑за растущего числа заражений в старанах продакшна Америке и Великобритании. Кинотеатральная премьера должна была состояться 2 апреля, теперь выход фильма в прокат запланирован на 8 октября.

Из‑за эпидемиологической обстановки, большинство кинотеатров закрыто или заполняют только часть зала. Студия Universal планирует показать картину в местах с наибольшей пропускной способностью, чтобы окупить производство боевика про Джеймса Бонда. Фильм стоит около 200 млн долларов и предполагает массовую продажу билетов по всему миру.

За последние 10 месяцев создатели «Не время умирать» передвигают премьеру уже в третий раз. И это далеко не единственный блокбастер, столкнувшийся с проблемой низких сборов. Кристофер Нолан тоже откладывал дату релиза «Довода», но в итоге собрал в прокате по всему миру 285 млн долларов. Студии-создателю боевика про агента 007 Metro-Goldwyn-Mayer такая сумма показалась недостаточно внушительной.

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