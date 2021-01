Группа Royal Blood анонсировала новый альбом и опубликовала сингл «Typhoons»

«Typhoons» показывают, что это такое быть по-настоящему потерянных в своих собственных мыслях до адской степени, но также рассказывают о том, как темные заклинания, подобно штормам, не являются постоянными«, — рассказали Майк Керр и Бен Тетчер о заглавной песне.

Создание этого трека музыканты сравнили со „священным озарением“. По их словам, процесс работы над синглом не был похож на сочинение, а скорее напоминал сближение и обнаружение связи с землей.

Помимо этих двух песен, на новом альбоме группы появятся треки „Oblivion“, „Who Needs Friends“, „Million&One“, „Limbo“, „Either You Want It“, „Boilermaker“, „Mad Visions“, „Hold On“ и „All We Have is Now,

Предыдущий альбом коллектива вышел в 2017 году, а дебютная пластинка была выпущена в 2014 году — на ней, в частности, можно было услышать сингл ‚Figure It Out‘, который артисты называют ‚своего рода зародышем‘ третьего альбома.

‚Мы поняли, что нам не нужно полностью разрушать то, что мы уже успели создать. Нам необходимо просто изменить наше звучание, переключиться на что‑то иное. На бумаге это кажется небольшим переосмыслением. Но когда вы услышите наш новый материал, вы поймете, что он звучит очень свежо‘, — утверждают музыканты.

Royal Blood выступали в качестве хедлайнеров Пикника ‚Афиши‘ в 2019 году. Тогда ‚Афиша Daily‘ поговорила с барабанщиком коллектива Беном Тетчером. Он рассказал о жизни в Брайтоне, любви к хип-хопу и работе в паре с Керром.