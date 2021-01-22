Джо Байден избавился от кнопки заказа диетической Coca-Cola в Овальном кабинете

Президент США Джо Байден после вступления в должность удалил со стола в Овальном кабинете кнопку заказа диетической Coca-Cola. Об этом сообщил журналист Times Radio Том Ньютон Данн.

Кнопку срочного заказа газировки установил в Белом доме 45-й президент США Дональд Трамп. Любимый напиток ему подавали по первой просьбе, причем на серебряном подносе, отметил Данн.