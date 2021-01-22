Джо Байден избавился от кнопки заказа диетической Coca-Cola в Овальном кабинете

Президент США Джо Байден после вступления в должность удалил со стола в Овальном кабинете кнопку заказа диетической Coca-Cola. Об этом сообщил журналист Times Radio Том Ньютон Данн.
Кнопку срочного заказа газировки установил в Белом доме 45-й президент США Дональд Трамп. Любимый напиток ему подавали по первой просьбе, причем на серебряном подносе, отметил Данн.
«Когда Тим Шипман и я интервьюировали Дональда Трампа в 2019 году, мы были поражены тем, что делала маленькая красная кнопка. В какой‑то момент Трамп нажал ее, и дворецкий быстро принес диетическую Coca-Cola на серебряном блюде», — рассказал журналист.
Джо Байден вступил в должность главы государства 20 января. В первый день на посту он подписал 15 указов, в том числе касающихся международных договоров и миграционной политики.