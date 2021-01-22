Албания высылает российского дипломата из страны из‑за нарушения коронавирусных правил

Власти Албании объявили российского дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информагентство France-Presse.

Кривошеев, по словам внешнеполитического ведомства Албании, нарушил коронавирусные правила, введенные в стране во время пандемии. В связи с этим дипломата вышлют из страны. Кривошеев должен уехать из Албании в течение трех суток.

Министерство иностранных дел страны надеется, что Россия с пониманием отнесется к «этому решению, принятому в тяжелый период для всего мира». В ведомстве отметили, что стремятся к укреплению дружеских отношений с Россией.

Какие именно правила нарушил Кривошеев, власти Албании не сообщили. На данный момент в стране заразились COVID-19 более 69 тыс. человек. Свыше 1,2 тыс. албанцев умерли от последствий заболевания.