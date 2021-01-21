Проект «Новый взгляд» выпустил третий выпуск. Его героем стал ресторанный критик Александр Сысоев

Основатель «Российского ресторанного фестиваля» и владелец телеграм-канала «СысоевFM» рассказал о том, как пандемия изменила мир еды. Также он сделал прогноз о том, какая кухня станет популярна в ближайшее время.

Ресторанный критик Александр Сысоев стал героем третьего выпуска проекта «Новый взгляд». Видео с интервью эксперта появилось на сайте шоу.

Сысоев объяснил, почему Петербург не гастрономическая столица России и какие перспективы у рестораторов Сочи, Екатеринбурга и Казани. Он поделился составляющими успеха для заведений и сформулировал основные тренды в кулинарии.

В предыдущих выпусках «Нового взгляда» приняли участие кинокритик Антон Долин и телеведущий Алекс Дубас. Они рассказали о современном киноискусстве и необычных путешествиях в эпоху коронавируса. Посмотреть эпизоды можно здесь.