В США женщина потратила 10 тыс. долларов на лечение своей курицы от болезни сердца

В октябре ее повторно осмотрели ветеринары в больнице при Университете штата Колорадо и наконец поставили диагноз — незаращение кровеносного сосуда, которое в конечном итоге привело к респираторной недостаточности у курицы. Исправление этого дефекта — обычная процедура у детей, а с некоторого времени она доступна и для собак и кошек, но этого никогда не делали на птицах.

Американка рассказала, что в марте она заметила в поведении Блю странности: любимица не хотела обниматься, выглядела уставшей и начала задыхаться. Женщина решила выяснить причину и отнесла ее к ветеринару. Врач сделал курице анализы крови, рентген, УЗИ и эхокардиограммы, после чего пришел к выводу, что у Блю может быть рак.

В Веллингтоне, штат Колорадо, местная жительница Селета Нотнагель потратила 10 тыс. долларов на лечение своего домашнего питомца — курицы по кличке Блю — от болезни сердца. Об этом сообщает Yahoo .

Операция была рискованной и стоила около 4000 долларов. Однако хозяйка долго не раздумывала, так как без вмешательства Блю долго бы не прожила.

«Она моя родственная душа. Я сказала мужу: „Если Блю не справится, ты можешь вырыть яму, достаточно большую, чтобы в нее поместились мы обе“. Я просто не знаю, смогу ли справиться с жизнью без нее. Она просто самая крутая птица», — сказала Нотнагель.

Спустя месяц курице сделали операцию на сердце — все прошло успешно. Уже через 12 часов после этого она ходила, ела и вела себя, как и раньше.

Общие расходы на лечение составили около 10 тыс. долларов, при этом страховка смогла покрыть только 2,5 тыс. «Это большие деньги. Но вы бы сделали это для своих детей, вы бы даже глазом не моргнули, если бы я сказала, что потратила десять тысяч на то, чтобы вылечить сердце своей собаки. Но когда речь заходит о курице, люди говорят: „Боже мой, сколько ты потратила на курицу?“ — но я бы сделала это снова. Вы хотите лучшего для своих питомцев, потому что они — ваша семья», — рассказала женщина.