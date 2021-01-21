Сервис для дополнительной финансовой поддержки авторов Patreon может выйти на биржу в 2021 году

Patreon, платформа для дополнительной финансовой поддержки музыкантов, художников и других авторов, рассматривает возможность выхода на биржу в 2021 году. Об этом пишет The Information со ссылкой на осведомленные источники.

Издание также обратило внимание, что на сайте Patreon была опубликована вакансия, в описании которой говорилось, что компания ищет корпоративного юриста, поскольку готовится стать публичной.

Собеседник The Information, связанный с платформой, сообщил о значительном росте Patreon в период пандемии. По его словам, годовая выручка компании составила 100 млн долларов — то есть его ежемесячная выручка выросла в 12 раз.

В прошлом сентябре Patreon привлек 90 млн долларов инвестиций, благодаря чему оценка компании выросла до 1,2 млрд долларов. По данным WSJ, с марта по май 2020 года только количество музыкантов на площадке выросло в три раза. В сентябре в сервисе были зарегистрированы уже 200 тыс. авторов и их 6 млн фанатов.