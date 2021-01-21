Variety: Каннский кинофестиваль планируют перенести на июль

Каннский кинофестиваль, который обычно проводят в мае, в 2021 году может пройти в июле. Об этом сообщил Variety.

По информации издания, мероприятие планируют организовать между 5 и 25 июля. При этом международный фестиваль творчества «Каннские львы» пока по-прежнему намечен на свои привычные даты — он запланирован на 21–25 июня.

В прошлом году престижный фестиваль рекламы из‑за коронавируса перенесли на октябрь, а затем отменили. Кинофестиваль также не состоялся в 2020 году из‑за пандемии.

В 2021 году Каннский киносмотр может продлиться дольше обычного. По словам директора фестиваля Тьерри Фремо, программу предполагают расширить на два дня.

Организаторы рассчитывают, что Каннский фестиваль может стать первым международным кинособытием года. Однако пока в знаменитом Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт проводят массовую вакцинацию от COVID-19.

Ранее знаменитый британский музыкальный фестиваль «Гластонбери» объявил об отмене мероприятия в 2021 году. Юбилейный 50-й фестиваль пройдет не раньше июня 2022 года.