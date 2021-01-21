Центр Вознесенского анонсировал новые книги поэтической серии «Центрифуга»

Центр Вознесенского объявил новые книги поэтической серии «Центрифуга». Среди них два издания — «Ты — будущее» Галины Рымбу и «Клауд найн» Василия Бородина, рассказали «Афише Daily» представители проекта.

«Центрифуга» — издательский проект, посвященный новейшей российской поэзии. В серии выходят книги современных русских и зарубежных авторов, отобранные редколлегией.

Галина Рымбу — одно из самых заметных имен на карте современной поэзии. Она не только пишет стихи, но и занимается художественным переводом, ведет активную кураторскую и редакторскую деятельность. В ее сборник «Ты — будущее» вошли тексты 2016–2020 годов. В их числе документальная поэма о забастовке и расстреле рабочих в Новочеркасске, антимилитаристская поэма «Роза», автобиографические циклы о детстве поэтессы в Усть-Ишиме и Омске и другие стихи.

Василий Бородин — поэт, критик, лауреат нескольких литературных премий. Его книга «Клауд найн» собрала стихи последних лет, показывающие важность малого. Поэт разворачивает перед читателями медитативный опыт вслушивания в реальность, отыскания собственного в ней места.

Первыми книгами, выпущенными в рамках «Центрифуги» прошлой осенью, стали сборник Анны Глазовой «Лицевое счисление» и книга Ростислава Амелина «Мегалополис Олос».

Купить первые две книги серии доступны в продаже с конца ноября в книжных магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Новые сборники можно будет купить с начала февраля.