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Netflix продлил сериал «Бриджертоны» на второй сезон

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:12

Стриминговый сериал Netflix продлил сериал «Бриджертоны» на второй сезон. Компания разместила на своем ютьюб-канале ролик-анонс.

Костюмная драма по романам Джули Куин продолжит рассказывать историю аристократического лондонского семейства. Предположительно, в центре нового сезона окажется уже не Дафна Бриджертон, а ее братья и сестры.

На сегодняшний момент Куин выпустила девять романов о Бриджертонах. Какие эпизоды из книг лягут в основу сезона, пока неизвестно. Шоу продолжит продюсировать Шонда Раймс, известная по сериалам «Как избежать наказания за убийство» и «Анатомия страсти».

В сериале, который Variety назвал «„Сплетницей“ в исторических костюмах эпохи регентства», снимаются Джули Эндрюс, Фиби Дайневор и Реже-Жан Пейдж. Посмотреть трейлер первого сезона можно здесь.

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