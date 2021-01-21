Открытие московских музеев, анимационный сериал Роберта Родригеса и другие новости дня

В России выявили 21 887 новых случаев заражения коронавирусом — на 735 больше, чем вчера. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране увеличилось до 3 655 839.

Власти Москвы смягчили действующие в городе коронавирусные ограничения. С 22 января начнут работать музеи и другие учреждения культуры, в кинотеатрах можно будет занимать половину мест.

Новый лидер США Джо Байден в первый день президентства подписал более десятка указов. Он ослабил миграционную политику и вернул страну в некоторые международные договоры.

«Аэрофлот» предложил Минтрансу сократить размер бесплатного багажа на 20%. Инициативу уже обсудили в Росавиации, но пока окончательное решение по этому вопросу не принято.

В Совфеде предложили приравнять треш-стримы к унижению человеческого достоинства. Наказывать за них предлагают соответственно — штрафами, исправительными работами и сроками до шести лет.

Срочник Шамсутдинов, застреливший восьмерых сослуживцев, получил 24,5 года колонии. Прокуратура запрашивала для обвиняемого чуть больше — 25 лет.

В Балашихе достроили главный храм Росгвардии, его интерьер выполнен из белого и красного мрамора. Посмотрите, как он выглядит.

Анна Хилькевич рассказала о харассменте на «Мосфильме», с которым столкнулась в 15 лет. Девушка поделилась этой историей, чтобы предостеречь неопытных актрис.

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола, забив 760 мячей. Футболист побил рекорд Йозефа Бицана, который продержался более 50 лет.

Женщина заплатила 17 тыс. рублей за поездку между терминалами Шереметьево. Таксист сказал ей, что такая сумма сложилась из официального тарифа.

«Почта России» приостановила эксперимент по продаже пива в своих отделениях. Однако полностью от проекта решили не отказываться.

Weezer выпустили первый трек из будущего альбома «OK Human» и показали на него клип. В ролике группа ищет золотую середину между виртуальным миром и реальностью.

Роберт Родригес снимет анимационный сериал по мотивам «От заката до рассвета». В нем режиссер, скорее всего, продолжит историю, рассказанную в телесериале пять лет назад.