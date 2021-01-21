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Роскомнадзор оштрафует все популярные соцсети за призывы на незаконные акции

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:06

Роскомнадзор оштрафует TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube за распространение материалов, призывающих несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На мониторинге находятся все соцсети. Призывы к несовершеннолетним выявлены в TikTok, „ВКонтакте“, Facebook, Twitter, Instagram и YouTube», — сообщили в Роскомнадзоре. Представители площадок уже вызваны на составление протоколов, уточнили в пресс-службе.

Роскомнадзор сообщил утром 21 января, что намерен привлечь к ответственности несколько соцсетей за «вовлечение подростков в противоправную деятельность», а именно за распространение информации с призывами участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях. В ведомстве уже тогда отметили, что пригласили представителей компаний на составление протоколов об административных правонарушениях.

По данным агентства, это первое применение закона, вступившего в силу 10 января 2021 года. Теперь соцсетям грозят штрафы в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения суммы будут увеличены до 10% годовой выручки.

Алексей Навальный и его сторонники анонсировали 23 января митинги в поддержку арестованного политика. Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после его прилета из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим оружием.

Позже Генпрокуратура РФ потребовала у Роскомнадзора ограничить доступ к сайтам, которые призывают выходить на акции в поддержку Навального. Помимо прочего, некоторые российские вузы начали угрожать своим студентам отчислением за участие в несанкционированных митингах.

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