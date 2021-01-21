Африканских слонов сосчитают из космоса

Зоологическое общество Лондона придумало новую технологию подсчета слонов из космоса, пишет Би-би-си. С помощью нее ученые смогут эффективнее мониторить популяцию животных в Африке и бороться с браконьерством даже там, где сложно получить разрешение на съемку с самолетов.
Спутниковые изображения обрабатываются с помощью алгоритмов машинного обучения. Программа различает в серых пятнах в зеленом лесу слонов, блуждающих между деревьев. Она способна распознавать даже мелкие детали, недоступные невооруженному взгляду. За один безоблачный день можно исследовать до 5000 квадратных километров среды обитания слонов.
«Природоохранные организации уже заинтересованы в использовании спутников, чтобы заменить съемки с самолетов», — рассказал ученый из Оксфордского университета Исла Дюпорге. Защитникам природы придется платить за доступ к коммерческим спутникам и изображениям, которые они делают.
Доктор добавил: «Вам не нужно никого на земле, что особенно полезно во времена коронавируса. <…> В зоологии технологии могут развиваться довольно медленно, так что возможность использовать передовые методы для защиты животных — это просто чудесно».