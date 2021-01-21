Африканских слонов сосчитают из космоса

Зоологическое общество Лондона придумало новую технологию подсчета слонов из космоса, пишет Би-би-си. С помощью нее ученые смогут эффективнее мониторить популяцию животных в Африке и бороться с браконьерством даже там, где сложно получить разрешение на съемку с самолетов.

Спутниковые изображения обрабатываются с помощью алгоритмов машинного обучения. Программа различает в серых пятнах в зеленом лесу слонов, блуждающих между деревьев. Она способна распознавать даже мелкие детали, недоступные невооруженному взгляду. За один безоблачный день можно исследовать до 5000 квадратных километров среды обитания слонов.