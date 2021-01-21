Любовь Соболь задержали из‑за призывов к акции 23 января

По его словам, Соболь направили в полицию для составления протокола из‑за призывов к акции 23 января в поддержку Алексея Навального .

В Москве полицейские задержали юриста ФБК Любовь Соболь . Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на своего корреспондента.

Юриста ФБК задержали, когда она находилась в автомобиле своего адвоката. Полицейские и люди в штатском преградили путь к авто и сообщили, что должны составить на Соболь протокол. Адвоката пообещали допустить к ней только, когда она доберется до отделения полиции. «Медуза» пишет, что оппозиционерку увезли в ОВД «Донское».

Алексей Навальный и его сторонники анонсировали 23 января митинги, связанные с арестом оппозиционера. Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, сразу после его прилета из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим оружием.

29 января пройдет заседание, на котором рассмотрят вопрос о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Если политика признают виновным в уклонении от контроля ФСИН, он получит 3,5 года лишения свободы за вычетом 10 месяцев, которые уже отбыл под домашним арестом.