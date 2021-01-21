Актриса Анна Хилькевич рассказала о пережитом харассменте на «Мосфильме». Тогда ей было 15 лет

Российская актриса Анна Хилькевич рассказала в инстаграме о харассменте, с которым столкнулась в 15 лет. По словам девушки, ее домогался режиссер студии «Мосфильм», но имя она называть не стала.

Начинающая актриса прошла первый этап кинопроб, после чего ей дали адрес дальнейшего кастинга. Девушка приехала в жилую квартиру, где режиссер выдал текст и сказал: «Аня, прочитай эту сцену так, как будто я взрослый мужчина, которого ты безумно хочешь. У тебя еще не было секса, но ты хочешь испытать это со мной». Потом мужчина начал ее домогаться, но она успела убежать.

«Написала я это для того, чтобы уберечь юных артисток от неприятностей, которые могут возникнуть из‑за неопытности. Никогда не ходите в квартиры на пробы. Офисы стоят дешевле. А если вас хотят утвердить через „постель“, то бегите от этого человека, это по-другому делается», — написала Хилькевич.

Летом несколько девушек рассказали о харассменте в российской медиасфере. В домогательствах обвинили бывшего журналиста Сергея Миненко, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и экс-сотрудника «Открытой России» Руслана Гафарова. После этого о сексуальном давлении на работе публично заявили работницы московских баров «Зинзивер», «Южная рюмочная», «Барка», «Дежурная рюмочная» и «Бумажная фабрика».