В Балашихе достроили главный храм Росгвардии. Вот как он выглядит

Сейчас в храме проходят монтажные и отделочные работы. Внутри расположатся стенды музея истории войск Росгвардии и бело-красный мраморный иконостас, а во дворе — стела и барельеф с эпизодами из истории федеральной службы. Весь комплекс состоит из малого храма, зала собраний, приемной настоятеля, трапезной и воскресной школы для детей и взрослых.

В Балашихе завершилось строительство главного храма Росгвардии , сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата Госдумы Владимира Ресина. Строение в красно-белых цветах расположилось в микрорайоне Дзержинского, недалеко от Отдельной дивизии оперативного назначения.

По словам Владимира Ресина, в Рождество в храме прошло первое богослужение, а на праздник Крещения Господня состоялась ночная Божественная литургия, во время которой православные росгвардейцы и жители Балашихи окунулись в купель.

Росгвардия — не первое российское ведомство, которое получило собственную церковь в Москве и области. В конце декабря в районе Фили-Давыдково завершилось возведение храма МЧС, а в июне на территории военно-патриотического парка «Патриот» открылся главный храм Вооруженных сил (в соцсетях его сравнили с горой из «Хоббита», замком Дракулы и черным кораблем инквизиции из Warhammer)

Строительство церквей в столице не прекращается. Их возводят в рамках «Программы 200», которая предполагает строительство двух сотен храмов в шаговой доступности от москвичей. На данный момент работы по строительству и реконструкции храмов идут на 46 участках в городе. В новой Москве под возведение храмовых комплексов рассматриваются еще 70 зон.