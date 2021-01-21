Вузы грозят студентам отчислением за участие в акциях в поддержку Навального

Российские вузы стали предупреждать студентов об ответственности за участие в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального, которые должны пройти по всей России 23 января. Некоторые учебные заведения грозят отчислением, другие вносят тех, кто состоит в оппозиционных группах, в специальные списки.

От участия в акциях, в частности, отговаривают студентов Костромского госуниверситета. В официальной группе вуза в «ВКонтакте» опубликовано такое объявление:

«Дорогие студенты! Впереди у вас не только сдача экзаменов, но и заслуженные первые каникулы 2021 года. А год этот будет насыщен разного рода громкими общественными событиями, которые не всегда проходят гладко. На всякий случай учтите: не стоит бездумно поддерживать толпу. Знайте: вы несете личную ответственность за участие, например, в несанкционированном митинге, губите свою репутацию и бросаете тень на родной университет».

Для большей убедительности в объявлении напомнили, что за участие в несогласованных протестных акциях могут оштрафовать или арестовать по статье о нарушении порядка проведения митингов.

Похожие сообщения с отсылками к КоАП начали распространять и другие образовательные учреждения. Телеграм-канал Readovka опубликовал несколько скриншотов таких предупреждений. Например, в РГУ нефти и газа имени им. Губкина объявили, что за участие в митинге 23 января учащихся привлекут к дисциплинарной ответственности по внутренним правилам. А Поволжский колледж технологий и менеджмента даже составил список студентов, которые числятся в пабликах, связанных с Навальным.

Руководство Финансового университете при правительстве России, по словам учащихся, пообещало отчислить тех, кто примет участие в протестных акциях. Однако в разговоре с «Эхом Москвы» представители вуза заявили, что разбираются в ситуации, и уточнили, что эта угроза — «личная инициатива одного из сотрудников, это не официальная позиция вуза».

Алексей Навальный и его сторонники анонсировали 23 января митинги в поддержку арестованного политика. Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после его прилета из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим оружием.

29 января пройдет заседание, на котором рассмотрят вопрос о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Если политика признают виновным в уклонении от контроля ФСИН, он получит 3,5 года лишения свободы за вычетом 10 месяцев, которые уже отбыл под домашним арестом.