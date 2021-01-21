«Почта России» приостановила эксперимент по продаже пива. Но полностью от него не отказалась

«Почта России» приостановила продажу пива в своих отделениях, но полностью от проекта решила не отказываться. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на замгендиректора по операционному управлению и розничной торговле компании Михаила Волкова.

По его словам, «Почта России» увидела «в определенных регионах, в определенных отделениях спрос на эту услугу». «Сейчас не продаем, но будем думать, потому что нам тоже надо выживать», — констатировал он. Почему эксперимент решили приостановить, Волков не уточнил.

Продавать пиво «Почта России» начала в январе 2019 года. Эксперимент охватил 3200 отделений по всей стране и должен был увеличить рентабельность компании. Глава Минкомсвязи заявлял, что от проекта откажутся, если население воспримет его негативно.