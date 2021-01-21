«Аэрофлот» предложил урезать габариты бесплатного багажа на 20%. Идею уже обсуждают в правительстве

«Аэрофлот» обратился в Минтранс с предложением уменьшить габариты бесплатно провозимого багажа больше чем на 20% — с 203 до 158 сантиметров по сумме трех сторон. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в крупных авиакомпаниях.

По словам собеседников издания, Минтранс передал обращение в Росавиацию, которая обсудила его на совещании с «Аэрофлотом», а затем направила в министерство письмо с «социально негативными рисками» инициативы.

В Минтрансе рассказали vc.ru, что действительно обсуждали обращение «Аэрофлота», содержащее предложение об изменении правил провоза багажа. Там уточнили, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято, поскольку подобные предложения нуждаются в дополнительной проработке со всеми участниками рынка.

Представители Nordwind и Smartavia в разговоре с «Известиям» отметили, что ужесточение норм принесет прибыль перевозчикам. Однако существует большой риск, что пассажиры негативно отреагируют на сокращение габаритов багажа. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Золотов уверен, что это повлечет за собой большое количество конфликтных ситуаций.

По данным интернет-магазина good-chemodan.ru, самые продаваемые чемоданы имеют 159 см по сумме трех измерений — то есть больше нормы, предлагаемой «Аэрофлотом».