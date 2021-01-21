Интернет против живого общения в новом клипе американских рокеров Weezer

Рок-группа Weezer выпустила первый трек из будущего альбома «OK Human» и показала на него клип. В ролике группа ищет золотую середину между виртуальным миром и реальностью.

Видео начинается с попытки солиста группы Риверс Каома оторваться от телефона во время записи трека. Но даже сам этот процесс он хочет запечатлеть в твиттере. В режиме онлайн за этим наблюдает подросток, которому надоедает сидеть за компьютером. Тогда он начинает искать способы восстановить живое общение под строки песни: «Все, что кажется таким хорошим, — это плохо, плохо, плохо».