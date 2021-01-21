Twitter заблокировал страницу посольства Китая в США

Twitter заморозил аккаунт посольства КНР в США, сообщает Bloomberg. Причиной стала публикация дипмиссии о правах жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Соцсеть скрыла пост о том, что уйгурские женщины больше не являются «машинами для деторождения», а «освободили свой разум» и стали «более уверенными и независимыми». Эта публикация стала комментарием к материалу китайской газеты, где опровергались утверждения о принудительной стерилизации женщин в провинции.

Twitter заявил, что сообщение противоречит политике компании против дегуманизации. По информации Bloomberg, после появления отметки «этот твит больше недоступен», аккаунт был заблокирован, а последняя публикация датирована 8 января.

Представители посольства Китая отказались давать агентству комментарии. Государственные китайские СМИ называют решение руководства Twitter «лицемерием». Согласно правилам соцсети, аккаунт дипмиссии будет заблокирован, пока из него не удалят спорный пост.

Уйгуры — мусульманский народ, являющийся этническим меньшинством в Китае. Они живут на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района, где широко распространены репрессии против приверженцев ислама.