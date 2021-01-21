В России выявили 21 887 новых заражений коронавирусом

В России за сутки выявили 21 887 заражений коронавирусом в 85 регионах, передает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 735 случаев больше, чем вчера.
Самый сильный прирост заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Ростовской и Воронежской областях, Красноярском крае и Вологодской области.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 655 839. За последние сутки вылечились 26 902 человек, за все время — 3 054 218. За сутки умерли 612 пациентов (максимальный показатель в этом году), за весь период — 67 832. Число активных случаев — 533 789 (за последний месяц оно почти не изменилось).
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 96,8 млн человек, больше 2 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (24,4 млн). На втором и третьем — Индия (10,6 млн) и Бразилия (8,6 млн).