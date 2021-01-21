В России выявили 21 887 новых заражений коронавирусом

В России за сутки выявили 21 887 заражений коронавирусом в 85 регионах, передает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 735 случаев больше, чем вчера.

Самый сильный прирост заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Ростовской и Воронежской областях, Красноярском крае и Вологодской области.