Срочник Шамсутдинов, застреливший восьмерых сослуживцев, получил 24,5 года колонии

Суд приговорил срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,5 годам лишения свободы в колонии строго режима за стрельбу воинской части осенью 2019 года. Об этом пишет ТАСС.

Прокуратура запрашивала для обвиняемого 25 лет колонии. Защита просила суд учесть, что подсудимый ранее признал вину и раскаялся в содеянном.

В конце декабря суд присяжных признал Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения.

В октябре 2019 года в воинской части поселка Горный в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двух офицеров. Еще два человека получили ранения.

Шамсутдинов объяснил свой поступок дедовщиной. В Минобороны признали, что у солдата был конфликт с одним из офицеров. Было возбуждено уголовное дело о неуставных отношениях в части. По этому делу обвиняемый, рядовой Руслан Мухатов, который издевался над Шамсутдиновым, получил два года условно.